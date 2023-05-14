Ольховский: Синнер — явный фаворит матча с Шевченко. Посмотрим, как себя проявит Александр

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Александра Шевченко с итальянцем Янником Синнером в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).
«Так бывает, что теннисист неплохо играет один турнир, а на следующем не проходит квалификацию. Шевченко здесь повезло, что он попал в сетку лаки-лузером, причём сразу во второй круг, и одержал довольно уверенную победу над аргентинцем Баэсом, это здорово. Следующий матч у него будет очень тяжёлый, Синнер очень серьёзный соперник, он активно, здорово играет, к тому же это домашний для него турнир, трибуны будут полностью его поддерживать. Мне кажется, Синнер будет явным фаворитом, но посмотрим, как себя проявит Александр», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, встреча Шевченко и Синнера состоится сегодня, 14 мая. Начало матча — в 21:30 мск.
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