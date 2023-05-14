Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Риме, одолев Юлию Грабер
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (8) одержала победу над 89-й ракеткой мира австрийкой Юлией Грабер в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянки.
Матч продлился 3 часа 18 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Грабер один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.
Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — Елена Остапенко (Латвия, 20). Напомним, действующей победительницей турнира является польская спортсменка Ига Свёнтек.
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