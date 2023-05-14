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Даниил Медведев одержал убедительную победу на старте грунтового «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев одержал убедительную победу на старте грунтового «Мастерса» в Риме
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго круга Медведев (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Стоит отметить, что Медведев тяжело вошёл в матч – он проигрывал Руусувуори со счётом 0:3 в первом сете – однако сумел выправить своё положение.

В третьем круге Медведеву предстоит сразиться с представителем Испании, 38-й ракеткой мира Бернабе Сапата-Миральесом (31).

Рим (м). 2-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 13:55 МСК
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
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