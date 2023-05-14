Даниил Медведев одержал убедительную победу на старте грунтового «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче второго круга Медведев (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
Стоит отметить, что Медведев тяжело вошёл в матч – он проигрывал Руусувуори со счётом 0:3 в первом сете – однако сумел выправить своё положение.
В третьем круге Медведеву предстоит сразиться с представителем Испании, 38-й ракеткой мира Бернабе Сапата-Миральесом (31).
- 14 мая 2023
-
15:41
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
14:44
-
14:30
-
14:03
-
13:49
-
13:46
-
13:33
-
12:51
-
12:37
-
12:15
-
11:54
-
11:19
-
11:13
-
10:57
-
10:20
-
09:58
-
09:54
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:00
-
04:04
-
00:41
-
00:20
- 13 мая 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:20
-
22:01
-
21:28
-
21:03