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Ига Свёнтек разгромила Лесю Цуренко и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Ига Свёнтек разгромила Лесю Цуренко и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек (1) одержала уверенную победу над 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 1 час и 16 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Цуренко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Соперницей Свёнтек в 1/8 финала турнира станет победительница матча Донна Векич (Хорватия, 21) — Людмила Самсонова (Россия, 16). Напомним, польская теннисистка является действующей победительницей турнира в Риме.

Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 14:25 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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