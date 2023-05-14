Ига Свёнтек разгромила Лесю Цуренко и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек (1) одержала уверенную победу над 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу польской спортсменки.
Матч продлился 1 час и 16 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Цуренко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Соперницей Свёнтек в 1/8 финала турнира станет победительница матча Донна Векич (Хорватия, 21) — Людмила Самсонова (Россия, 16). Напомним, польская теннисистка является действующей победительницей турнира в Риме.
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