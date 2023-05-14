Девятая ракетка мира Тейлор Фритц проиграл квалифаеру на старте «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц неожиданно рано завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Фритц (9) в стартовом для себя матче проиграл квалифаеру Яннику Ханфману со счётом 4:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час и 11 минут. Фритц один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Ханфмана два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В следующем раунде Ханфман сразится с 30-летним представителем Италии Марко Чеккинато.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.