Девятая ракетка мира Тейлор Фритц проиграл квалифаеру на старте «Мастерса» в Риме
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц неожиданно рано завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Фритц (9) в стартовом для себя матче проиграл квалифаеру Яннику Ханфману со счётом 4:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час и 11 минут. Фритц один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Ханфмана два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.
В следующем раунде Ханфман сразится с 30-летним представителем Италии Марко Чеккинато.
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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