Свёнтек — о низкой посещаемости турнира в Риме: знаю, что мы можем заполнить всю арену

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек (1) прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), а также высказалась о низкой посещаемости игр турнира.
«Я просто стараюсь быть последовательной и играть в свою игру. Отношусь к каждому матчу как к финалу. Стараюсь сохранять правильный настрой перед каждой встречей.
Я ценю зрителей, которые пришли посмотреть на этот матч. Знаю, что мы можем добиться большего успеха и заполнить всю арену, но я очень рада, что люди пришли и поддерживают теннис», — сказала Свёнтек после матча.
Соперницей Свёнтек в 1/8 финала турнира станет победительница матча Донна Векич (Хорватия, 21) — Людмила Самсонова (Россия, 16). Напомним, польская теннисистка является действующей победительницей турнира в Риме.
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