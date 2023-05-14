Свёнтек — о низкой посещаемости турнира в Риме: знаю, что мы можем заполнить всю арену

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек (1) прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), а также высказалась о низкой посещаемости игр турнира.

«Я просто стараюсь быть последовательной и играть в свою игру. Отношусь к каждому матчу как к финалу. Стараюсь сохранять правильный настрой перед каждой встречей.

Я ценю зрителей, которые пришли посмотреть на этот матч. Знаю, что мы можем добиться большего успеха и заполнить всю арену, но я очень рада, что люди пришли и поддерживают теннис», — сказала Свёнтек после матча.

Соперницей Свёнтек в 1/8 финала турнира станет победительница матча Донна Векич (Хорватия, 21) — Людмила Самсонова (Россия, 16). Напомним, польская теннисистка является действующей победительницей турнира в Риме.