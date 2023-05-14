Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кис вышла в 1/8 финала турнира в Риме из-за неявки Азаренко на матч

Кис вышла в 1/8 финала турнира в Риме из-за неявки Азаренко на матч
Комментарии

23-ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис без борьбы вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). Соперница американки, 17-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не вышла на матч третьего круга.

В следующей стадии турнира Кис сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, которая в третьем круге выбила американку Софью Кенин. Встреча состоится завтра, 15 мая. Начало матча — в 12:00 мск.

Напомним, грунтовый турнир категории WTA-1000 проходит в Риме с 9 по 21 мая. Действующей победительницей этих соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Польская спортсменка уже вышла в 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира.

Материалы по теме
Азаренко — о произошедшем на турнире в Мадриде: один из организаторов едва не заплакал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023