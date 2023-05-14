Видеообзор победы Даниила Медведева над Эмилем Руусувуори на старте турнира в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.
Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В матче третьего круга на турнире в Риме Даниилу Медведеву предстоит сразиться с представителем Испании, 38-й ракеткой мира Бернабе Сапата-Миральесом (31).
- 14 мая 2023
-
18:05
-
17:57
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:11
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
14:44
-
14:30
-
14:03
-
13:49
-
13:46
-
13:33
-
12:51
-
12:37
-
12:15
-
11:54
-
11:19
-
11:13
-
10:57
-
10:20
-
09:58
-
09:54
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:00
-
04:04