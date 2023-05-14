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Видеообзор победы Даниила Медведева над Эмилем Руусувуори на старте турнира в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В матче третьего круга на турнире в Риме Даниилу Медведеву предстоит сразиться с представителем Испании, 38-й ракеткой мира Бернабе Сапата-Миральесом (31).