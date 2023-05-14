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Медведев — о первой победе в Риме: есть небольшое облегчение

Медведев — о первой победе в Риме: есть небольшое облегчение
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Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче второго круга российский теннисист со счётом 6:4, 6:2 обыграл 43-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

«Безусловно, есть небольшое облегчение. Если вспоминать все матчи, которые я проиграл здесь, то они были другими. Сегодня я чувствовал, что должен был выиграть. Всякий раз, приезжая на любой турнир, знаю, что могу сыграть хорошо, поэтому я счастлив, что наконец одержал победу здесь, в Риме.

Конечно, хочу выиграть как можно больше матчей. Знаю, что на грунте мне может быть немного сложнее, но, по правде говоря, в этом году я показываю действительно хорошую игру. В этом сезоне я проигрывал отличным теннисистам, которые просто играли лучше меня, так что тут нечего добавить. Стараюсь изо всех сил и показываю хороший теннис. Я уже победил много хороших соперников. В Мадриде Эмиль был одним из двух игроков, которые взяли один сет в матче с Карлосом (Алькарасом), так что я прекрасно себя чувствую и буду стараться и дальше показывать свой лучший теннис до конца грунтового сезона», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Подробный разбор первой победы Даниила Медведва на «Мастерсе» в Риме:
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Медведев впервые в карьере победил в Риме! Россиянина не смутил провал в начале матча
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