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Рууд — о матче с Бубликом: это было потрясающе, игра как катание на американских горках

Рууд — о матче с Бубликом: это было потрясающе, игра как катание на американских горках
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Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал ход матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором спортсмен в трёх сетах вырвал победу у представителя Казахстана Александра Бублика. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 7:6 (7:0)).

«Это было потрясающе, игра как катание на американских горках. Я начал фантастически. Затем ход матча перевернулся. Бублик был сногсшибателен. Он так же, как и я, всегда бьёт на второй подаче. Бублик был счастлив сыграть со мной со счётом 6:7 на грунте. Я сказал ему, что он тоже легко мог победить. Трудно играть против него, он устраивает очень много розыгрышей. Бублик хорошо настраивает свою игру», — приводит слова Рууда норвежское издание VG.

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