Новак Джокович сыграет с Кэмероном Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисистка Новака Джоковича в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал британец Кэмерон Норри, занимающий 13-е место в рейтинге ATP. Он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира из Венгрии Мартона Фучовича. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4)).

Ранее у Новака Джоковича и Кэмерона Норри было две личные встречи: на Итоговом чемпионате ATP в 2021 году на харде и на Уимблдоне в 2022 году на траве. В обеих играх победил сербский теннисист с безоговорочным преимуществом.

Матч Джоковича и Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме пройдёт во вторник, 16 мая. Время начала встречи станет известно позднее.