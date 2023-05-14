Новак Джокович сыграет с Кэмероном Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
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Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисистка Новака Джоковича в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал британец Кэмерон Норри, занимающий 13-е место в рейтинге ATP. Он в двух сетах обыграл 92-ю ракетку мира из Венгрии Мартона Фучовича. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4)).
Ранее у Новака Джоковича и Кэмерона Норри было две личные встречи: на Итоговом чемпионате ATP в 2021 году на харде и на Уимблдоне в 2022 году на траве. В обеих играх победил сербский теннисист с безоговорочным преимуществом.
Матч Джоковича и Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме пройдёт во вторник, 16 мая. Время начала встречи станет известно позднее.
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