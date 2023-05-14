Видеообзор напряжённого матча Александра Бублика и Каспера Рууда на «Мастерсе» в Риме

В воскресенье, 14 мая, состоялся результативный матч третьего круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), между норвежцем, четвёртой ракеткой мира Каспером Руудом и казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Встреча завершилась победой спортсмена из Скандинавии со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 7:6 (7:0)).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рууд — Бублик, который сам норвежец назвал «катанием на американских горках».

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, в котором ему предстоит сыграть с сербским теннисистом Ласло Джере. Ранее в двух личных встречах норвежский спортсмен проигрывал сербу.