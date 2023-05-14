Видеообзор напряжённого матча Александра Бублика и Каспера Рууда на «Мастерсе» в Риме
Поделиться
В воскресенье, 14 мая, состоялся результативный матч третьего круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), между норвежцем, четвёртой ракеткой мира Каспером Руудом и казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Встреча завершилась победой спортсмена из Скандинавии со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 7:6 (7:0)).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рууд — Бублик, который сам норвежец назвал «катанием на американских горках».
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, в котором ему предстоит сыграть с сербским теннисистом Ласло Джере. Ранее в двух личных встречах норвежский спортсмен проигрывал сербу.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
22:29
-
22:09
-
21:51
-
21:16
-
21:00
-
20:56
-
20:23
-
20:04
-
19:52
-
19:41
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:57
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:11
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
14:44
-
14:30
-
14:03
-
13:49
-
13:46
-
13:33
-
12:51
-
12:37
Партнерский контент