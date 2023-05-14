Александр Шевченко проиграл Яннику Синнеру в третьем круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист, 93-я ракетка мира Александр Шевченко в трёх сетах проиграл восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Встреча спортсменов завершилась со счётом 1:2 (3:6, 7:6 (7:4), 2:6).
Матч продолжался 2 часа 12 минут. Александр Шевченко выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил три двойные и 16 невынужденных ошибок. На счету Янника Синнера один эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти, одна двойная и 11 невынужденных ошибок.
Итальянский теннисист вышел в четвёртый круг «Мастерса», в котором он сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, 31-й ракеткой мира. У спортсменов было три личные встречи, все — на харде в 2022 году: Синнер побеждал дважды — на Кубке Дэвиса и на турнире в Вене, Серундоло одержал победу над итальянцем в Майами.
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