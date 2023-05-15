Тарпищев: задача Медведева — наигрываться перед «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал первую победу россиянина, третьей ракетки мира Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе», проходящем в Риме (Италия). В воскресенье, 14 мая, спортсмен обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге соревнований.

«Медведев играет абсолютно нормально для себя, для его личного опыта на грунте хороший матч провёл. Задача — наигрываться, набирать технико-тактические варианты игры перед Открытым чемпионатом Франции, набирать опыт. Практики у Дани такой на земле, как на харде, нет, этот пробел надо восполнять», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче третьего круга Даниил Медведев сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом. Их матч пройдёт в понедельник, 15 мая. Предварительное время начала встречи — 15:30 мск.