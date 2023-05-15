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Свёнтек рассказала о разговоре с украинкой Цуренко после матча на турнире в Риме

Свёнтек рассказала о разговоре с украинкой Цуренко после матча на турнире в Риме
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о разговоре с украинкой Лесей Цуренко после матча третьего круга турнира в Риме. Матч завершился победой Свёнтек со счётом 6:2, 6:0.

«Она поблагодарила меня за поддержку Украины. Это очень приятно, и я очень ценю это. Я думаю, что благодарить не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину. Я знаю, что они в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем украинским игрокам», — приводит слова Свёнтек Tennis Majors.

В 1/8 финала турнира Свёнтек сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая в своём матче третьего круга обыграла россиянку Людмилу Самсонову. Напомним, Свёнтек является действующей победительницей турнира в Риме.

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