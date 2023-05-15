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Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей седьмого игрового дня.

Андрей Рублёв (Россия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Фабиан Марожан (Венгрия) – Карлос Алькарас (Испания) — начало матча в 13:30 мск.

Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча не ранее 15:30 мск.

Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Зверев (Германия) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Лоренцо Музетти (Италия) – Фрэнсис Тиафо (США) — начало матча в 17:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало матча не ранее 20:00 мск.