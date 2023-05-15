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Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) в седьмой игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 продолжатся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей седьмого игрового дня

Мэдисон Кис (США) — Ангелина Калинина (Украина) — начало матча в 12:00 мск.

Мари Боузкова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия) – начало матча в 14:00 мск.

Елена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина (Россия) – начало матча в 15:00 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия) – начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия) – начало матча приблизительно в 20:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша) – Донна Векич (Хорватия) – начало матча не ранее 21:30 мск.