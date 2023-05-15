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Рублёв — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Рима

Рублёв — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Рима
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Сегодня, 15 мая, олимпийский чемпион 2021 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 13:30 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Алехандро Давидович-Фокина в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Рублёва. В их последнем противостоянии россиянин одержал тяжелейшую победу во втором круге Дубая — 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

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