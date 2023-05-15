Джокович — о римских кортах: придётся смириться с этой реальностью

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о проблемах с кортами на турнире в Риме.

«Если честно, Рим никогда не славился высоким качеством кортов. Хотя я знаю всех ребят, Марко – начальника отдела, который занимается кортами. Я считаю их друзьями. Я знаю их уже 15 лет и очень хорошо с ними лажу. Опять же, я не могу их винить.

Было бы интересно понять, сколько играют на корте до начала турнира. Кажется, в прошлом году я спрашивал и оказалось, что совсем мало. Играли предквалификационные матчи. Если грунтовый корт не используется, такое случается. Корт разрушается. Образуется много дыр. Поверхность неровная, очень плохие отскоки, грунт скапливается. Сейчас грунтовая часть сезона, поэтому мы должны принять тот факт, что будет много неодинаковых, нестандартных отскоков. В Риме так происходит уже несколько лет. Вообще, я помню, может, лет 10 назад мне рассказывали, что в Рим пригласили людей с «Ролан Гаррос» и в тот год корт был лучшим. Не знаю, почему их не позовут снова, ведь очевидно, что они лучшие в мире специалисты по грунтовым кортам.

Я несколько дней тренировался на корте №5, и было ощущение, что он на самом деле лучше по качеству, чем центральный, потому что на нём больше играют. Просто это покрытие требует, чтобы на нём играли. Я не знаю, сколько в этом году на этом корте играли до турнира, но я уверен, что его мало использовали. Это постоянная проблема. Теперь мало что можно сделать. Остаётся только заделывать дыры. Думаю, придётся смириться с этой реальностью. Надеюсь, что по ходу турнира корт улучшится», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.