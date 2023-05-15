Андрей Рублёв обнял плачущую болельщицу на турнире в Риме
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв обнял плачущую болельщицу во время общения с фанатами на турнире в Риме.
Одна из поклонниц была ошеломлена, увидев своего кумира, и разрыдалась после объятий с Рублёвым. Заметив это, 25-летний теннисист ещё раз ободряюще обнял её, чем порадовал фанатку и всех окружающих.
В третьем круге Рублёв сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в своём матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:0, 7:6 (7:4)).
Напомним, Рублёв и Давидович-Фокина дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча завершились победой россиянина.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
12:13
-
11:52
-
11:00
-
10:46
-
10:05
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
00:18
- 14 мая 2023
-
23:53
-
23:13
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:51
-
21:16
-
21:00
-
20:56
-
20:23
-
20:04
-
19:52
-
19:41
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:57
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:11
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:35
Партнерский контент