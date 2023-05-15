Руне: моя цель в этом году — «Большой шлем»
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Датский теннисист Хольгер Руне после победы во втором круге турнира в Риме рассказал о своих целях на этот год.
Напомним, 20-летний теннисист обыграл в 1/16 финала итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвёртый круг соревнований, где встретится с Алексеем Попыриным (Австралия).
«Моя цель в этом году – «Большой шлем». Я выиграл «Мастерс» в Париже и чувствую, что следующим шагом будет «Шлем». Знаю, что это нелегко и может не произойти, но я иду к этой цели. Чувствую себя хорошо физически и морально, поэтому стараюсь изо всех сил», — сказал Руне на пресс-конференции после матча с Фоньини.
Матч четвёртого круга турнира в Риме между Попыриным и Руне состоится завтра, 16 мая, начало — в 12:00 по московскому времени.
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