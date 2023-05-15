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Арина Соболенко сообщила, что ей ещё не выдали визу для участия в Уимблдоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую позицию в рейтинге WTA, рассказала, что ей ещё не выдали визу в Великобританию для участия в Уимблдоне.

Теннисистку в одной из социальных сетей спросили, ждёт ли она с нетерпением выступления на Уимблдоне в этом году. Соболенко ответила: «Всё ещё жду подтверждения визы...»

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в этом году Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 3 по 16 июля. Действующими победителями являются Новак Джокович (Сербия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

25-летняя Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, прошедшего в январе этого года. Это была первая победа теннисистки на турнирах «Большого шлема».

На прошлой неделе Соболенко завершила своё выступление на турнире WTA-1000 в Риме, проиграв во втором круге американке Софье Кенин (0:2 по сетам).