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Чорич в двух сетах переиграл Карбальес-Баэну и вышел в четвёртый круг «Мастерса»

Чорич в двух сетах переиграл Карбальес-Баэну и вышел в четвёртый круг «Мастерса»
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Хорватский теннисист, 16-я ракетка мира Борна Чорич в двух сетах переиграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Хорватский теннисист выполнил четыре эйса, реализовал три из восьми брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету испанца два эйса, один реализованный брейк-поинт из пяти, а также одна двойная ошибка.

Таким образом, в чётвёртом круге «Мастерса» Чорич встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Карлос Алькарас (Испания). Матч этих соперников состоится также сегодня, 15 мая. Ориентировочное время начала встречи — 14:30 мск.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 12:10 МСК
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		1  
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Комментарии
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