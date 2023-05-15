Чорич в двух сетах переиграл Карбальес-Баэну и вышел в четвёртый круг «Мастерса»
Поделиться
Хорватский теннисист, 16-я ракетка мира Борна Чорич в двух сетах переиграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Хорватский теннисист выполнил четыре эйса, реализовал три из восьми брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету испанца два эйса, один реализованный брейк-поинт из пяти, а также одна двойная ошибка.
Таким образом, в чётвёртом круге «Мастерса» Чорич встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Карлос Алькарас (Испания). Матч этих соперников состоится также сегодня, 15 мая. Ориентировочное время начала встречи — 14:30 мск.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
14:32
-
14:21
-
14:06
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:13
-
11:52
-
11:00
-
10:46
-
10:05
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
00:18
- 14 мая 2023
-
23:53
-
23:13
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:51
-
21:16
-
21:00
-
20:56
-
20:23
-
20:04
-
19:52
-
19:41
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:57
-
17:16
-
17:14
Партнерский контент