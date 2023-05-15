Определился потенциальный соперник Рублёва по матчу четвёртого круга в Риме

101-я ракетка мира немец Янник Ханфман в трёх сетах переиграл 83-ю ракетку мира итальянца Марко Чеккинато, в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Ханфман стал потенциальным соперником российского теннисиста Андрея Рублёва (шестая ракетка мира) по матчу четвёртого круга, куда тот попадёт в случае победы во встрече с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира). Игра Ханфмана и Чеккинато завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Немецкий теннисист реализовал четыре брейк-поинта, выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету итальянца два реализованных брейк-поинта, семь эйсов, а также три двойные ошибки.

Встреча Рублёва и Давидович-Фокины состоится также сегодня, 15 мая, и начнётся ориентировочно в 14:45. Рублёв ранее уже играл с Ханфманом: Андрей оказался сильнее в матче первого круга Australian Open — 2021 (3:0 по сетам).