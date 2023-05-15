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Хаддад-Майя вышла в четвёртый круг WTA-1000, где встретится с Калининой

Хаддад-Майя вышла в четвёртый круг WTA-1000, где встретится с Калининой
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Бразильская теннисистка, 15-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя в двух сетах переиграла 100-ю ракетку мира представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано в четвёртом круге турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. В четвертьфинале турнира Хаддад-Майя встретится с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира).

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Хаддад-Майя выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету Осорио-Серрано один эйс, ноль реализованных брейк-пойнтов при одном заработанном, а также девять двойных ошибок.

Калинина в своём матче четвёртого круга в трёх сетах переиграла американку Мэдисон Кис — 2:6, 6:2, 6:4.

Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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