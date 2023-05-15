Рублёв на тай-брейке выиграл первый сет в матче с Давидович-Фокиной

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый сет в матче 3-го тура «Мастерса» в Риме с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира). Счёт в первой партии — 7:6. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Рублёву удалось сделать брейк на подаче Давидович-Фокины в седьмом гейме, однако испанец сразу сделал обратный брейк. В длительном противостоянии на тай-брейке российский теннисист оказался сильнее — 10:8 в пользу Рублёва.

Напомним, победитель этого матча встретится в четвёртом круге турнира с немецким теннисистом Янником Ханфманом (101-я ракетка в рейтинге ATP). Также сегодня, 15 мая, свои матчи проводят российские теннисисты Даниил Медведев, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.