Рублёв на тай-брейке выиграл первый сет в матче с Давидович-Фокиной
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый сет в матче 3-го тура «Мастерса» в Риме с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира). Счёт в первой партии — 7:6. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
Рублёву удалось сделать брейк на подаче Давидович-Фокины в седьмом гейме, однако испанец сразу сделал обратный брейк. В длительном противостоянии на тай-брейке российский теннисист оказался сильнее — 10:8 в пользу Рублёва.
Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Напомним, победитель этого матча встретится в четвёртом круге турнира с немецким теннисистом Янником Ханфманом (101-я ракетка в рейтинге ATP). Также сегодня, 15 мая, свои матчи проводят российские теннисисты Даниил Медведев, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.
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