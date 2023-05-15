Кудерметова уверенно переиграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (38-я ракетка мира) в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт матча — 2:0 (6:2, 6:2).

Матч продолжался 1 час 19 минут. Кудерметова выполнила два эйса, реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Боузковой один эйс, ни одного брейка при одном брейк-пойнте, а также одна двойная ошибка.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (21-я ракетка мира). Ранее теннисистки встречались один раз: в полуфинале турнира WTA-500 в Токио со счётом 2:1 по сетам победу одержала Циньвэнь.

На турнире в Риме Кудерметова во втором круге переиграла испанку Нурию Парризас-Диас, а в третьем — россиянку Анастасию Потапову.