Рублёв в двух сетах обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвёртый круг «Мастерса»

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в двух сетах одержал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Риме с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (34-я ракетка мира). Счёт матча — 2:0 (7:6, 6:3). «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.
В первом сете теннисисты обменялись сделанными брейками, а на тай-брейке победу одержал Рублёв — 10:8. Во второй партии российский теннисист сделал брейк уже во втором гейме и удержал преимущество до конца сета.
За два сета Рублёв выполнил три эйса, реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. На счету Давидович-Фокины три эйса, один реализованный брейк-поинт из трёх и одна двойная ошибка.
Таким образом, Рублёв встретится в четвёртом круге турнира с немецким теннисистом Янником Ханфманом (101-я ракетка в рейтинге ATP). Ранее соперники уже встречались: на Australian Open – 2021 Андрей со счётом 3:0 по сетам переиграл Янника в первом круге.
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