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Видеообзор сенсационного поражения Карлоса Алькараса в 3-м круге «Мастерса» в Риме

Видеообзор сенсационного поражения Карлоса Алькараса в 3-м круге «Мастерса» в Риме
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Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 3:6, 6:7 (4:7) проиграл 135-й ракетке мира, представителю Венгрии Фабиану Марожану.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Стоит отметить, что, несмотря на поражение на следующей неделе, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира.

Венгерский теннисист попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. В 2023 году Марожан стал победителем на челленджере в Анталье (Турция). В четвёртом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу в матче с Роберто Карбальес-Баэной.

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