Видеообзор сенсационного поражения Карлоса Алькараса в 3-м круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 3:6, 6:7 (4:7) проиграл 135-й ракетке мира, представителю Венгрии Фабиану Марожану.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Стоит отметить, что, несмотря на поражение на следующей неделе, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира.
Венгерский теннисист попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. В 2023 году Марожан стал победителем на челленджере в Анталье (Турция). В четвёртом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу в матче с Роберто Карбальес-Баэной.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2023
-
17:39
-
17:23
-
17:06
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:09
-
15:42
-
14:32
-
14:21
-
14:06
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:13
-
11:52
-
11:00
-
10:46
-
10:05
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
00:18
- 14 мая 2023
-
23:53
-
23:13
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:51
-
21:16
-
21:00
-
20:56
-
20:23
-
20:04
-
19:52
Партнерский контент