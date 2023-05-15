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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, где может сразиться с Игой Свёнтек

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, где может сразиться с Игой Свёнтек
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Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала Рима Рыбакина (7) со счётом 6:3, 6:3 обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (70-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 14 минут. Рыбакина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Вондроушовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Стоит отметить, что до встречи с Рыбакиной Вондроушова выбила из сетки Рима девятую сеяную Марию Саккари из Греции.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).

Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 16:40 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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