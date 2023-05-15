Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, где может сразиться с Игой Свёнтек

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче 1/8 финала Рима Рыбакина (7) со счётом 6:3, 6:3 обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (70-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 14 минут. Рыбакина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Вондроушовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Стоит отметить, что до встречи с Рыбакиной Вондроушова выбила из сетки Рима девятую сеяную Марию Саккари из Греции.
Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).
- 15 мая 2023
-
18:28
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:06
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:09
-
15:42
-
14:32
-
14:21
-
14:06
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:13
-
11:52
-
11:00
-
10:46
-
10:05
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
00:18
- 14 мая 2023
-
23:53
-
23:13
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:51
-
21:16
-
21:00
-
20:56