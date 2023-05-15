Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга россиянин со счётом 7:6 (10:8), 6:3 обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (27).

«Я счастлив. Это был ещё один тяжёлый бой с Алехандро. Сегодня я уступал на тай-брейке со счётом 3:6, и мне правда повезло, что я смог забрать первый сет. Это придало мне больше уверенности и, думаю, сломило соперника морально. Вот почему я смог так хорошо начать второй сет. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя, и он был близок к камбэку, но мне удалось удержать свою подачу в концовке матча», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.