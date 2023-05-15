Энди Маррей — о 36-летии: если не получу торт, как у Алькараса, жесть как разозлюсь

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей с иронией отнёсся к торту, который ему в честь дня рождения вручили организаторы турнира серии «челленджер» в Бордо (Франция). Сегодня, 15 мая, Маррею исполнилось 36 лет.
«Если сегодня не получу торт такого же размера, как был у Алькараса, или даже чуть больше, я просто жесть как разозлюсь», — написал Маррей в своих социальных сетях.
Ранее на турнире в Мадриде (Испания) разразился скандал из-за разницы в размерах поздравительных тортов Карлоса Алькараса и Арины Соболенко. Торт Арины был в несколько раз меньше. Общественность обвинила организаторов в сексизме. Директор турнира Фелисьяно Лопес при этом заявил, что «удивлён такой реакцией».
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