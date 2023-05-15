Андрей Рублёв – о том, что обнял фанатку в Риме: когда девушки плачут, им нужна любовь
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал эмоциональный момент с фанаткой на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, Рублёв обнял одну из фанаток, после чего она расплакалась, Андрей отреагировал и вновь обнял её.
«Мы обнялись, и она попросила подписать её бейсболку. Пока я подписывал, она начала плакать. Ты должен давать любовь… Этому нет объяснения… Когда девушки плачут, им нужна любовь», — сказал Рублёв в эфире Tennis Channel.
Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга россиянин со счётом 7:6 (10:8), 6:3 обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (27).
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