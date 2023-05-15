Даниил Медведев рассказал об отношениях со Зверевым после их конфликта в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев может стать его соперником в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Все наши матчи получаются яркими. Последние два выдались сумасшедшими – в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло. Мы долго не играли, он был травмирован. Кажется, в 2022-м у нас с ним не было ни одного матча, и это удивительно, потому что мы уже матчей 50 сыграли. Что касается Монте-Карло, мы поговорили после того случая, и я думаю, что всё нормально. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Я проиграл Хольгеру (Руне), когда говорил об этом инциденте, а он проиграл мне. Такое бывает. Думаю, всё у нас нормально. Но это не значит, что если мы сыграем завтра, то ничего не случится. Никогда не знаешь. Мы – соперники», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.

Напомним, после матча в Монте-Карло (Монако) Медведев и Зверев обменялись колкостями в медиапространстве.