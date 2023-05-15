«Конечно, этот парень же отсюда!» Тиафо обвинил судью матча с Музетти в дискриминации
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обвинил судью его матча с итальянцем Лоренцо Музетти в дискриминации. Тиафо и Музетти встречаются на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в рамках третьего круга.
Тиафо выразил недовольство тем, что судья на вышке позволил им отыграть несколько геймов в дождь. Отметим, что другие матчи дня действительно были прерваны раньше.
«Конечно, ты позволяешь нам играть, когда этот парень отсюда! Как мы играем на этом корте? Как?!» — закричал Тиафо, проиграв гейм на своей подаче на старте третьей партии. Момент попал в трансляцию.
Позднее дождь всё же прервал матч теннисистов при счёте 5:7, 6:4, 2:1 в пользу Музетти. Игра возобновится не ранее 22:00 мск.
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