«Конечно, этот парень же отсюда!» Тиафо обвинил судью матча с Музетти в дискриминации

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обвинил судью его матча с итальянцем Лоренцо Музетти в дискриминации. Тиафо и Музетти встречаются на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в рамках третьего круга.

Тиафо выразил недовольство тем, что судья на вышке позволил им отыграть несколько геймов в дождь. Отметим, что другие матчи дня действительно были прерваны раньше.

«Конечно, ты позволяешь нам играть, когда этот парень отсюда! Как мы играем на этом корте? Как?!» — закричал Тиафо, проиграв гейм на своей подаче на старте третьей партии. Момент попал в трансляцию.

Позднее дождь всё же прервал матч теннисистов при счёте 5:7, 6:4, 2:1 в пользу Музетти. Игра возобновится не ранее 22:00 мск.