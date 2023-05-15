Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда «Мастерса» в Риме

Действующие чемпионы «Мастерса» в Мадриде российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Причины такого решения на данный момент неизвестны.

В стартовом матче Рима Хачанов и Рублёв со счётом 4:6, 7:5, [10:7] обыграли экс первых ракеток мира, колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара. В следующем раунде они должны были сыграть с тандемом Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия). После снятия россиян Маррей и Винус автоматически прошли дальше по сетке.

Стоит отметить, что Хачанов уже завершил выступление на турнире в Риме в одиночном разряде, в то время как Рублёв ранее вышел в 1/8 финала.