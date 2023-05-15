Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Риме

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала Рима Рыбакина (7) со счётом 6:3, 6:3 обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (70-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 14 минут. Рыбакина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Вондроушовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).