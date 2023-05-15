Оставшаяся часть сегодняшних матчей турнира в Риме из-за дождя сыграна не будет

Оставшаяся часть матчей седьмого игрового дня грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за дождливой погоды перенесена на завтра, 16 мая.

Из-за дождя не были доиграны следующие матчи:

Лоренцо Музетти (Италия, 18) – Фрэнсис Тиафо (США, 12) – 5:7, 6:4, 2:1;

Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Зверев (Германия, 19) – 4:6, 3:3;

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3.

В женской сетке не были начаты следующие запланированные матчи:

Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия);

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия, 21).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который ранее вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша, у женщин — лидер рейтинга Ига Свёнтек, которая также уже дошла до 1/8 финала соревнований.