Оставшаяся часть сегодняшних матчей турнира в Риме из-за дождя сыграна не будет

Оставшаяся часть матчей седьмого игрового дня грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за дождливой погоды перенесена на завтра, 16 мая.
Из-за дождя не были доиграны следующие матчи:
Лоренцо Музетти (Италия, 18) – Фрэнсис Тиафо (США, 12) – 5:7, 6:4, 2:1;
Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Зверев (Германия, 19) – 4:6, 3:3;
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3.
В женской сетке не были начаты следующие запланированные матчи:
Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия);
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия, 21).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который ранее вышел в 1/8 финала текущего розыгрыша, у женщин — лидер рейтинга Ига Свёнтек, которая также уже дошла до 1/8 финала соревнований.
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