Даниил Медведев: итальянская публика прекрасна, пока ты не играешь против их теннисиста

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о специфике фанатов на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Итальянская публика прекрасна, пока ты не играешь против итальянца. Это естественно, но правда в том, что с ними действительно тяжело в такие моменты. Я видел, как Руне выходил на свой матч (обыграл Фабио Фоньини. – Прим. «Чемпионата»), достаточно много людей кричали на него с самого начала, я бы нервничал, но, в конце концов, ему удалось выиграть свой матч. Честно говоря, я люблю итальянскую публику, они относятся к тебе очень уважительно, если ты не играешь с итальянцем. Но они дают такую энергию… Она, наверное, сопоставима с южноамериканской атмосферой, очень близко к этому. Это невероятно, я с нетерпением жду новых матчей перед этой публикой», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.