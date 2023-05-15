Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня

В Риме (Италия) завершился седьмой игровой день грунтового турнира категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого является Ига Свёнтек. Он получился усечённым из-за дождливой погоды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Категория WTA-1000, Рим (Италия). Результаты седьмого игрового дня

Мэдисон Кис (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 2:6, 4:6.

Мари Боузкова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 2:6.

Елена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 4:6, 6:0.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) – Сиюй Ван (Китай) – 6:4, 3:6, 6:1.

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) – 3:6, 3:6.