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Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня

Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня
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В Риме (Италия) завершился седьмой игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». Он получился усечённым из-за дождливой погоды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Рим. Результаты седьмого игрового дня

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27) – 7:6 (10:8), 6:3.
Фабиан Марожан (Венгрия, Q) – Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 7:6 (7:4).
Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 31) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 6:3, 1:6, 3:6.
Борна Чорич (Хорватия, 15) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 7:6 (7:3), 6:1.
Марко Чеккинато (Италия) – Янник Ханфман (Германия, Q) – 4:6, 6:4, 3:6.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Мастерс» в Риме, турнирная сетка
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