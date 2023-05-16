Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход шестой ракетки мира Андрея Рублёва в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга россиянин со счётом 7:6 (10:8), 6:3 обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (27).
«Рублёв сейчас здорово играет на грунте. Он демонстрирует уверенность в том, как надо играть, чтобы побеждать. Андрей приобрёл эту уверенность после того, как выиграл турнир в Монте-Карло. Там был очень хороший финал, в котором он обыграл Хольгера Руне, уступая по ходу матча», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.
Следующим соперником Рублёва станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка в рейтинге ATP).
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