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Елена Рыбакина рассказала, почему ей сложнее всего выступать на турнире в Риме

Елена Рыбакина рассказала, почему ей сложнее всего выступать на турнире в Риме
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме. На стадии 1/8 финала Рыбакина обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 6:3.

«Приезжая сюда, я не ожидала многого, потому что, к сожалению, Рим для меня хуже всего из-за моей аллергии. Я счастлива, что мне удаётся побеждать. Были моменты, когда были взлеты и падения, но в целом это был хороший матч, хорошая подача с моей стороны. Конечно, теперь мне нужно как можно больше матчей, чтобы быть более уверенной на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).

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