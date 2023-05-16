Елена Рыбакина рассказала, почему ей сложнее всего выступать на турнире в Риме
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме. На стадии 1/8 финала Рыбакина обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 6:3.
«Приезжая сюда, я не ожидала многого, потому что, к сожалению, Рим для меня хуже всего из-за моей аллергии. Я счастлива, что мне удаётся побеждать. Были моменты, когда были взлеты и падения, но в целом это был хороший матч, хорошая подача с моей стороны. Конечно, теперь мне нужно как можно больше матчей, чтобы быть более уверенной на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Донна Векич (Хорватия, 21).
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