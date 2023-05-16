Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня
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Сегодня, 16 мая, в Риме (Италия) в восьмой игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 продолжатся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей восьмого игрового дня
Ига Свёнтек (Польша) — Донна Векич (Хорватия) — начало матча в 14:30 мск.
Паула Бадоса (Испания) – Каролина Мухова (Чехия) – начало матча в 16:00 мск.
Вероника Кудерметова (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – начало матча в 17:30 мск.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Ангелина Калинина (Украина) – начало матча приблизительно в 20:00 мск.
Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.
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