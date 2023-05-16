Ольховский — о «Мастерсе» в Риме: не будет нового чемпиона. Выиграет кто-то из фаворитов

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал текущие расклады на «Мастерсе», проходящем в Риме (Италия).

«У Рублёва и Медведева хорошие шансы пройти следующую стадию. Может быть, у Медведева будет несколько более тяжёлый матч, но он победит. На мой взгляд, Даня выгрызает очень много матчей за счёт головы, за счёт терпения. В нужный момент он ставит стенку и просто не ошибается, играет очень надёжно. Не хочу говорить о шансах в контексте всего турнира. Давайте идти от круга к кругу. Рублёв — однозначный фаворит матча с Ханфманом, Медведев — тоже фаворит, но его матч будет сложнее.

Зверев и Медведев? Никакого конфликта нет. Всю эту историю раздувают журналисты, которые гонятся за сенсациями. И она не повлияет ни на того, ни на другого.

Вылет Алькараса — это сенсационное поражение, которого никто не ожидал. Бывают такие матчи, когда ты просто не попадаешь. Плюс соперник сыграл очень удачно. Алькарас после Рима вернётся на первую строчку рейтинга, добился, чего хотел. Может, это как-то повлияло. Естественно, он старался выиграть, но сегодня был не его день. Возможно, Карлосу пойдёт на пользу ранний вылет в Риме — отдохнёт перед «Ролан Гаррос».

Думаю, на «Мастерсе» в Риме не будет нового чемпиона. Кто-то из фаворитов выиграет турнир», — цитирует Ольховского издание GoTennis.