Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима

Джокович — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима
Новак джокович
Комментарии

Сегодня, 16 мая, сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джоквич встретится с 13 ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Матч пройдёт на Центральном корте. Поединок начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Кэмерон Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Джоковича. В их последнем противостоянии серб одержал победу на полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Соперник победителя этой пары определится в противостоянии Алексея Попырина (Австралия) и Хольгера Руне (Дания).

Материалы по теме
Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим не получил уайлд-кард в основу турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023