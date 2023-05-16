Джокович — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима

Сегодня, 16 мая, сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джоквич встретится с 13 ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Матч пройдёт на Центральном корте. Поединок начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Кэмерон Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Джоковича. В их последнем противостоянии серб одержал победу на полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Соперник победителя этой пары определится в противостоянии Алексея Попырина (Австралия) и Хольгера Руне (Дания).