Джокович — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима
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Сегодня, 16 мая, сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джоквич встретится с 13 ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Матч пройдёт на Центральном корте. Поединок начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Кэмерон Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.
Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Кэмерон Норри
К. Норри
Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Джоковича. В их последнем противостоянии серб одержал победу на полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Соперник победителя этой пары определится в противостоянии Алексея Попырина (Австралия) и Хольгера Руне (Дания).
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