Даниил Медведев пошутил по поводу своего перехода в Формулу-1

Российский теннисист Даниил Медведев высказал шутливое предположение о том, что он может рассмотреть возможность заняться гонками после окончания карьеры, если у него будет достаточно свободного времени для этого.

«Я предпочитаю Формулу-1. Мне кажется, я не так уж плох в гонках. Надо будет посмотреть после окончания карьеры. Если у меня будет время чем-то заняться, то кто знает.

Многие люди говорили мне, что я должен был выбрать Формулу-1. Примерно 85 процентов людей говорили это, 10 процентов предлагали мне выбрать баскетбол и ещё пять процентов говорили, что я должен был начать заниматься рэпом», — сказал Медведев во время одной из программ, посвящённых турниру в Риме.