Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах обыграл 13-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:4).
Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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Кэмерон Норри
К. Норри
Матч продолжался 1 час 29 минут. Новак Джокович выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил три двойные и четыре невынужденные ошибки. На счету Кэмерона Норри четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также одна двойная и одиннадцать невынужденных ошибок.
Сербский теннисист вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где он сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне. Соперник Джоковича определится в ближайшее время.
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