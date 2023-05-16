Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах обыграл 13-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:4).

Матч продолжался 1 час 29 минут. Новак Джокович выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил три двойные и четыре невынужденные ошибки. На счету Кэмерона Норри четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также одна двойная и одиннадцать невынужденных ошибок.

Сербский теннисист вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где он сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне. Соперник Джоковича определится в ближайшее время.