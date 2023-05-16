Джокович стал первым игроком, 17 раз подряд дошедшим до 1/4 финала на одном «Мастерсе»

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович стал первым в истории теннисистом, которому удалось 17 раз подряд дойти до стадии четвертьфинала на одном турнире серии «Мастерс», а также первым игроком, который смог 17 раз подряд выйти в 1/4 финала на теннисном турнире любой категории.

За 17 лет выступлений в Риме 35-летний Джокович всегда проходил как минимум в 1/4 турнира. Джокович выигрывал «Мастерс» в столице Италии шесть раз: впервые сербский спортсмен добился победы в 2008 году. Затем он завоёвывал титулы в 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 году.

Таким образом, Новак Джокович является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. В 2023-м сербский теннисист выиграл титул в Аделаиде, а также одержал победу на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.