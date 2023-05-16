Рублёв — Ханфман: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме

Сегодня, 16 мая, состоится матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встретятся российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 101-я ракетка мира из Германии Янник Ханфман. Встреча пройдёт на корте Грэндстэнд. Предварительное время начала матча — 17:15 мск. На расписание может повлиять дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Янника Ханфмана в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

Ранее теннисисты встречались только один раз: на турнире «Большого шлема», Открытом чемпионате Австралии, в 2021 году. Как известно, этот турнир проводится на хардовом покрытии, так что на грунте они раньше не играли. Уверенную победу в том матче одержал российский теннисист Андрей Рублёв.